Украинские боевики повредили аммиакопровод в районе Артемовска

Утечка остатков аммиака может представлять опасность для людей. Фото (иллюстрация): t.me.Lugansk

В районе удерживаемого вооруженными формированиями Украины города Артемовск был поврежден важный объект - аммиакопровод «Тольятти - Одесса». Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Поступают сообщения о повреждении герметичности ветви аммиакопровода «Тольятти - Одесса» украинскими боевиками в районе Артемовска, - проинформировали военные.

В Штабе уточнили, что аммиакопровод хотя и был давно перекрыт и на данный момент является недействующим, однако в нем еще оставались остатки аммиака. Его утечка может представлять опасность для людей.

- В зону поражения могут попасть также поселки Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Отрадовка и Опытное, - предупредили в Штабе территориальной обороны Республики.

Напомним, 18 февраля группа украинских диверсантов совершила попытку диверсии в Горловке. Тогда они пытались подорвать емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол». Во время нападения получил ранение охранник предприятия, который обнаружил группу диверсантов.

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