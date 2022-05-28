В результате обстрела со стороны ВФУ пострадала школа в Петровском районе Донецка

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые массивы и объекты гражданской инфраструктуры ДНР. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики, в частности прифронтовой Петровский район. В результате сегодняшнего обстрела повреждение получило здание школы №103 в Петровском районе Донецка по адресу Дунаевского, 1. Об этом сообщил глава администрации столицы Республики Алексей Кулемзин.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня украинские боевики выпустили 10 снарядов калибром 122 мм из населенного пункта Красногоровка в 19:38.

Сообщений о раненых или погибших нет.

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые массивы и объекты гражданской инфраструктуры ДНР. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

Напомним, что в результате сегодняшнего обстрела ВФУ Кировского района Макеевки ранения получила мирная жительница. Согласно данным СЦКК, обстрел велся из населенного пункта Авдеевка с применением трех ракет из БМ21 «Град». Также поврежден ряд домостроений по ул. Мануильского.

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