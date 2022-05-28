В результате обстрела Кировского района Макеевки ранения получила мирная жительница

ВФУ продолжают обстреливать жилые массивы и объекты гражданской инфраструктуры ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Макеевки. В результате украинской агрессии ранения получила мирная жительница, также повреждены дома по улице Мануильского. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— ВФУ атаковали Кировский район Макеевки. Ранена мирная жительница. Поврежден ряд домостроений по ул. Мануильского, — уточнили в Штабе.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР в 16:30 по Кировскому району Макеевки было выпущено три ракеты из БМ21 «Град». Сообщается, что обстрел велся из населенного пункта Авдеевка.

Напомним, что сегодня в результате прямого попадания в дом в Куйбышевском районе Донецка ранения получил мирный житель 1936 года рождения. Его госпитализировали в ГБУ №21. В доме повреждена кровля, фасад, остекление, газопровод и электроснабжение

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