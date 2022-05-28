ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка: ранен мирный житель

В Куйбышевском районе Донецка снаряд попал в дом, ранен мужчина 1936 года рождения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате прямого попадания снаряда ВФУ в дом в Куйбышевском районе ранения получил мирный житель 1936 года рождения. Его госпитализировали в ГБУ №21. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Зафиксировано прямое попадание в дом по ул. Шверника, 27. Раненый мирный житель 1936 г р. госпитализирован в ГБУ № 21. В доме повреждена кровля, фасад, остекление, газопровод и электроснабжение, — уточняется в сообщении.

Также стали известны уточненные данные по обстрелу ДНР 27 мая. По данным СЦКК ДНР, в Петровском районе столицы ранен мужчина 1954 года рождения и две женщины 1982 и 1978 годов рождения. В населенном пункте Александровка ранения получил мужчина 1971 года рождения. В результате ночного обстрела поврежден газопровод высокого давления в Куйбышевском районе Донецка.

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