Кузбасс поможет в восстановлении Горловки

Кемеровская область поможет восстановить Горловку. Фото: администрация главы Горловки

Кемеровская область России поможет восстановить объекты инфраструктуры Горловки. Дом детского и юношеского творчества, парк «Юбилейный», трамвайно-троллейбусное управление, больница №2 и ряд жилых домов остро нуждаются в проведении комплекса ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.

— Сегодня вместе с заместителем губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андреем Пановым и заместителем министра образования Кузбасса Любовью Голубицкой посетили ряд объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения Горловки, пострадавших от обстрелов города со стороны ВФУ, — заявил мэр.

Градоначальник также подчеркнул, что по результатам анализа будет определена очередность восстановления объектов инфраструктуры и полный комплекс помощи Горловке от Правительства Кузбасса.

Напомним, что сегодня стало известно о повреждениях здания центра первичной медико-санитарной помощи №1 в Горловке, а также жилых многоквартирных домов. Вооруженные формирования Украины выпустили по городу 8 снарядов калибром 122 мм из населенного пункта Дзержинск.

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