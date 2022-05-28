Массированный обстрел Горловки: повреждены жилые дома, здание центра медико-санитарной помощи

От снарядов украинских боевиков пострадал Центр первичной медико-санитарной помощи Горловки: выбиты стекла, повреждена крыша. Фото: администрация Горловки

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по микрорайону «Солнечный» в Горловке. В результате обстрела повреждения получили многоквартирные жилые дома, а также здание Центра первичной медико-санитарной помощи №1 по улице Рогозина, 3. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— Украинские нацисты снова обстреляли жилой массив «Солнечный» в Калининском районе Горловки. Под удар попали многоквартирные дома по ул. Рогозина, 5, 7, ул. Бр. Мазиковых, 33, 35, 37, здание Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 по ул. Рогозина, 3, — сообщил градоначальник.

По данным СЦКК ДНР, по Калининскому району Горловки выпущено 8 снарядов калибром 122 мм из населенного пункта Дзержинск. К счастью, обошлось без жертв.

Также стало известно о повреждениях в результате обстрела 27 мая поселка Пантелеймоновка в Горловке. Пострадали дома по адресам: ул. Карла Маркса, 10, кв. 6, 7, 9, 12; ул. Сердюкова, 3а; ул. Зеленая, 2, кв. 3; ул. Сердюкова, 14, кв. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12; ул. Тарасенко, 6, кв. 1, 2, 3, 4; ул. Тарсенко, 4, кв. 2 (фото 3); ул. Тарасенко, 1, кв. 1, 2.

— Сегодня снаряд попал на территорию ПАО «Пантелеймоновский огнеупорный завод». К счастью, без пострадавших, — подчеркнул Приходько.

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