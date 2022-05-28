Дети, пострадавшие при обстреле Сватово, находятся в реанимации и хирургии Луганской клинической больницы

Украинские боевики выпустили три ракеты «Точка-У» по поселку Сватово, есть погибшие и раненные. Фото: Генпрокуратура ЛНР

Пострадавшие в результате обстрела Сватово ракетой «Точка-У» дети находятся в Луганской республиканской детской клинической больнице (ЛРДКБ). Двое — в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести, и еще трое — в реанимации, один из них в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель главврача ЛРДКБ Сергей Макогонов.

— На сегодняшний день в (Луганской) республиканской детской клинической больнице находятся пять детей, пострадавших во время (удара ВФУ «Точкой-У») в Сватово. (У детей) минно-взрывные, осколочные ранения, — отметил Макогонов.

Он также подчеркнул, что двое детей в состоянии средней степени тяжести находятся в хирургическом отделении, три ребенка – в реанимационном, один из них в крайне тяжелом состоянии с довольно-таки сложными прогнозами на перспективу. При этом замглавврача заверил, что врачи делают все возможное, чтобы спасти детей.

Одна из пациенток поступила в больницу с минно-взрывной травмой и разрушением скуловой кости. Заведующая ЛОР-отделением ЛРДКБ Ольга Маршал рассказала, что осколок проник глубоко в челюсть, но его удалось достать. Прогноз, по мнению заведующей, благоприятный.

Напомним, что вчера стало известно об ударе тремя ракетами «Точка-У» по Сватово в ЛНР. В результате украинской агрессии погибли два мирных жителя, и еще 23, включая пятерых детей, получили ранения. Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовные дела по статьям 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и 440 УК ЛНР — («Геноцид»)

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