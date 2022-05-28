Генпрокуратура ЛНР: в результате обстрела Сватово погибли два мирных жителя, 23 – получили ранение

Украинские боевики выпустили три ракеты по Сватово. Фото: Генпрокуратура ЛНР

В результате украинского обстрела населенного пункта Сватово Луганской Народной Республики с применением ракеты «Точка-У» погибли два мирных жителя, 23 – получили ранения. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

- Следователи Генеральной прокуратуры зафиксировали результаты обстрела Сватово вооруженными формированиями Украины, использовавшими тактический ракетный комплекс «Точка-У», - говорится в сообщении. - Установлено, что в результате обстрела погибли два местных жителя, 23 получили ранения, из них пятеро детей, в том числе двухмесячный ребенок.

Также зафиксированы повреждения трех легковых автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

- По данному факту следователями Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 Уголовного кодекса (УК) ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), статьи 440 УК ЛНР («Геноцид»), - рассказали в ведомстве.

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