За сутки ВФУ выпустили по жилым кварталам ЛНР 35 боеприпасов

ВФУ продолжают обстреливать мирное население ЛНР в прифронтовых городах. Фото: НМ ЛНР
За сутки вооруженные формирования Украины выпустили по территории Луганской Народной Республики 35 боеприпасов. Три «Точки-У» упали в Сватово, в результате чего погибли два мирных жителя, и еще 23, в том числе пятеро детей, получили ранения. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
— За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 32 мины из минометов калибра 120-мм по населенному пункту Кременная, — уточнили в оборонном ведомстве.
К счастью, в Кременной никто не пострадал.
В Народной милиции подчеркнули, что противник продолжает обстреливать мирное население Республики в прифронтовых городах, которые не являются военными объектами и не представляют опасности для противника.
Напомним, что по факту обстрелов Сватово «Точкой-У» Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовные дела, предусмотренные частями 1, 2 статьи 439 Уголовного кодекса (УК) ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), статьи 440 УК ЛНР («Геноцид»).
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