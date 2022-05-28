В Мариуполе заработает телеканал

Скоро Мариуполь будет с телевидением Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Специалисты готовятся наладить местное вещание в Мариуполе. Об этом сегодня Донецкому агентству новостей сообщили власти города.

- У нас укомплектовано практически все оборудование для открытия телеканала. Сгорело практически все, что было до этого на телестанции, собрано у операторов, монтажеров — кто успел забрать домой. Мы видим, что нам мощности хватает для запуска телеканала, есть весь полный комплект для выдачи сигнала. Рабочее название – «Новый Мариуполь», - сказали в городской администрации.

Сейчас ищут помещение, которое должно быть с постоянным электроснабжением, а также иметь канал связи с телевышкой. Главное – удалось сохранить команду.

- Остаются вопросы помещения, электропитания и интернета, как только мы их решим, мы готовы через неделю запустить канал. Телеканал сможет передавать сигнал не только по сетям Т2, но и по сути, любому провайдеру — мы сможем войти в любой пакет телевизионного вещания в Ростове, Питере, Москве, где это будет интересно, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Сейчас в Мариуполе отсутствует телевизионное вещание. Для преодоления информационного вакуума, в котором мариупольцы пребывают уже три месяца, в городе созданы три мобильных комплекса информирования населения МЧС РФ. Также власти начали устанавливатьширокоформатные экраны в людных местах города.

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