Три боевика ВСУ сложили оружие и перешли на сторону военнослужащих Народной милиции ЛНР

С каждым днем пленных боевиков все больше. Фото: Телеграмм
Обстрелы народных республик продолжаются. Но и пленных становится больше. Три киевских силовика сложили оружие и перешли на сторону Республики. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Три военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие, тем самым сохранив свои жизни, - сказал он.
В начале апреля Народная милиция ЛНР сообщала, что с начала операции по освобождению Донбасса около 180 воевавших против ЛНР киевских силовиков добровольно сложили оружие и перешли на сторону Республики.
Глава ЛНР Леонид Пасечник гарантировал, что после окончания военной операции и прекращения сопротивления Киевом отпустит домой всех добровольно сложивших оружие военнослужащих ВСУ.
А пока в ЛНР, как и в ДНР идет расследование по преступлениям военных в отношении мирных жителей республик.
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