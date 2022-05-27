Завод «Авиатех» в Снежном сможет обслуживать авиационные предприятия Самарской области России

В Самарском регионе сформирован мощный аэрокосмический кластер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Машиностроительный завод «Авиатех», расположенный в городе Снежное Донецкой Народной Республики, может получить заказы от авиационных предприятий Самарской области России. Об этом в ходе посещения завода заявил губернатор области Дмитрий Азаров.

- Мы изучили вас, отдали информацию на предприятия, и специалисты приедут к вам. Они из авиационных предприятий, - отметил он.

По словам губернатора, в Самарской области сформирован мощный авиакосмический кластер, там производят космические ракеты и двигатели. Так что продукция снежнянского завода вполне может быть востребованной.

Напомним, в мае 2019 года в Донецкой Народной Республике было решено лицензировать «Авиатех». Предприятию разрешили разрабатывать, производить, испытывать и ремонтировать авиационную технику исключительно для хозяйственных нужд. Также с этого момента завод начал выпускать детали для экспорта на российский рынок.

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