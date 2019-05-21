В ДНР выдали первую лицензию заводу для изготовления авиатехники

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-21T11:24:12+03:00

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В Республике выдали первую лицензию, которая разрешает заводу «Авиатех» разрабатывать, производить, испытывать и ремонтировать авиационную технику. Также с этого момента предприятие будет выпускать детали для экспорта на российский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

— В сложных условиях, которые переживала данная отрасль в последние годы, предприятие смогло сохранить свою инфраструктуру, технические средства и системы контроля за производственными процессами, необходимую материально-техническую базу, а также квалифицированный персонал, — отметил министр транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов.

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулось предприятие с начала боевых действий, его руководство выполнило большую работу для того, чтобы соответствовать требованиям для получения лицензии. Для этого были внесены организационные, технические, квалификационные и другие поправки.

Труды не прошли даром, и 18 мая было решено лицензировать «Авиатех». Теперь предприятие сможет выпускать авиатехнику и детали к ней исключительно для хозяйственных нужд.

ИСТОЧНИК KP.RU