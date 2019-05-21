2019-05-21T11:24:12+03:00
Экономика

В ДНР выдали первую лицензию заводу для изготовления авиатехники

Изделия предприятия будут экспортироваться в Россию
Екатерина Сорока
Поделиться:
Завод «Авиатеха» размещен в Снежном. Фото: ukraina.ruЗавод «Авиатеха» размещен в Снежном. Фото: ukraina.ru
Изменить размер текста:

В Республике выдали первую лицензию, которая разрешает заводу «Авиатех» разрабатывать, производить, испытывать и ремонтировать авиационную технику. Также с этого момента предприятие будет выпускать детали для экспорта на российский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

— В сложных условиях, которые переживала данная отрасль в последние годы, предприятие смогло сохранить свою инфраструктуру, технические средства и системы контроля за производственными процессами, необходимую материально-техническую базу, а также квалифицированный персонал, — отметил министр транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов.

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулось предприятие с начала боевых действий, его руководство выполнило большую работу для того, чтобы соответствовать требованиям для получения лицензии. Для этого были внесены организационные, технические, квалификационные и другие поправки.

Труды не прошли даром, и 18 мая было решено лицензировать «Авиатех». Теперь предприятие сможет выпускать авиатехнику и детали к ней исключительно для хозяйственных нужд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГАИ ДНР усилят контроль на дорогах Республики на три месяца из-за летних каникул в школах
За прошедшую неделею в ДНР потушили около 90 пожаров
Киевские силовики обстреливали окраины Донецка и Ясиноватой, а в ЛНР - село Желобок
Самыми популярными у выпускников ДНР стали математика, биология, история и иностранный язык
24 мая в школах ДНР прозвенит последний звонок
Ректор Донецкого медуниверситета стал Героем Труда ДНР
В ЛНР объявили высокий уровень пожарной опасности
Погода в Луганске: 21 мая будет до 26 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: 21 мая будет до 25 градусов выше нуля
Обстрелом ВСУ поврежден жилой дом в Голубовском
Подразделения противовоздушной обороны ЛНР сбили беспилотник ВСУ
Ответ ДНР Владимиру Зеленскому по обмену пленными: Мы готовы. Ждем от Киева конкретных предложений и полных списков
В Луганске заасфальтировали главные улицы
Снятый в ЛНР телевизионный очерк «Доктор» о враче-онкологе Александре Торбе получил специальный приз на кинофестивале в Севастополе
За неделю ВСУ выпустили по ДНР больше тысячи боеприпасов
МЧСник ЛНР спас тонущих парня и девушку
ВСУ выпустили по ДНР больше ста боеприпасов
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ЛНР