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Политика27 мая 2022 6:35

Украинские войска совершили 46 обстрелов ДНР за сутки

За это время по территории Республики были выпущены более 300 боеприпасов
Ирина ДМИТРИЕВА
Огнем ВСУ повреждены еще 27 жилых домов

Огнем ВСУ повреждены еще 27 жилых домов

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР сообщили о 46 фактах открытия огня со стороны ВСУ. За сутки противник выпустил по территории Республики 334 боеприпаса. При этом применялись реактивные системы залпового огня «Град», 152- и 122-миллиметровая артиллерия, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Такие данные обнародовали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский, Петровский, Киевский и Кировский районы), Гольмовский, Доломитное, Горловка (поселок шахты 6/7), Железная Балка, Троицкое, Ясиноватая, Еленовка и Старомихайловка, - проинформировали наблюдатели.

В результате обстрелов пострадали четверо мирных людей, проживающих в Калининском районе Горловки и Кировском районе Донецка.

Кроме того, зафиксированы повреждения 27 жилых домов, а также 3 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, днем ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали о 46 обстрелах со стороны украинской армии.

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