Украинские войска совершили 46 обстрелов ДНР за сутки

Огнем ВСУ повреждены еще 27 жилых домов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР сообщили о 46 фактах открытия огня со стороны ВСУ. За сутки противник выпустил по территории Республики 334 боеприпаса. При этом применялись реактивные системы залпового огня «Град», 152- и 122-миллиметровая артиллерия, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Такие данные обнародовали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский, Петровский, Киевский и Кировский районы), Гольмовский, Доломитное, Горловка (поселок шахты 6/7), Железная Балка, Троицкое, Ясиноватая, Еленовка и Старомихайловка, - проинформировали наблюдатели.

В результате обстрелов пострадали четверо мирных людей, проживающих в Калининском районе Горловки и Кировском районе Донецка.

Кроме того, зафиксированы повреждения 27 жилых домов, а также 3 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, днем ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали о 46 обстрелах со стороны украинской армии.

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