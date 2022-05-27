В результате ночного обстрела Донецка была ранена женщина

Пострадавшую доставили в больницу Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. Ночью под прицельным огнем киевских силовиков оказался Кировский район столицы, где пострадала мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной линии поступила информация о ранении гражданского лица - женщины 1946 года рождения в результате вчерашнего обстрела ВФУ микрорайона шахты 17-17 БИС Кировского района Донецка по адресу: улица Ревпути, 5, - проинформировали там.

Уточняется, что пострадавшая с минно-взрывной травмой была доставлена в городскую больницу № 24.

Кроме того, были зафиксированы повреждения частных жилых домов, расположенных по следующим адресам: улица Малиновского, 9; улица Ревпути, 4; улица Клавдии Назаровой, 53, 55.

- Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, - заявили в СЦКК.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

ВСУ атаковали Горловку из «Урагана», в городе ранены трое жителей

Под прицельным огнем украинских войск оказался микрорайон «Солнечный» (подробнее)