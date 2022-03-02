Алексей Кулемзин сообщил, что ведется работа по восстановлению сайта. Фото: Скриншот

Сегодня, 2 марта, официальный сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке. Об этом сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграмм-канале.

- Уважаемые подписчики! Официальный сайт администрации города Донецка подвергся мощной DDоS-атаке. Временно официальный веб-ресурс будет не доступен. На текущий момент ведется работа по восстановлению сайта, - написал в соцсети Алексей Кулемзин.

Напомним, что в ходе спецоперации России были нанесены мощные удары по структурам информационно-психологической войны ВСУ. Но отдельные подразделения продолжают «пакостить» в соцсетях, а также заниматься кибератаками.

Алексей Кулемзин сообщил, что ведется работа по восстановлению сайта.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ВСУ 1 марта в Донецкой Народной Республике погибли 5 мирных жителей, 30 – получили ранения. Повреждения получили больше семидесяти жилых домов и четырнадцати объектов гражданской инфраструктуры.

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