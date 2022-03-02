Украинский снаряд попал на завод «Точмаш»

Минувшей ночью украинские военные обстреляли сразу три района Донецка – Кировский, Куйбышевский и Киевский. Зафиксированы многочисленные повреждения жилого фонда и объектов инфраструктуры.

- В Куйбышевском районе повреждены городская клиническая больница №21, школа №71, спортивный комплекс «Дельфин», дома по улицам Денисенко, 1,2,3,4,5, Туманяна, 5, 7, 9, 11, Руставели, 36, 37, 38, Спартака 43 и 51, Колесниковой, 13, Артемовская, 348 и Луговая, 4, а также по проспекту Кремлевский 41, 41а, 37 и 33а, - сообщил мэр города Алексей Кулемзин. - В Кировском районе зафиксировано попадание в многоэтажки по улице Фета, 35 и Абакумова, 51, также повреждены частные дома по улице Кирова 260а и Кирова, 298, на этой улице еще и перебит газопровод. В Киевском районе украинский снаряд прилетел на завод «Точмаш».

В домах и на объектах инфраструктуры повреждено остекление, кровля, несущие конструкции и фасад.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ВСУ 1 марта в Донецкой Народной Республике погибли 5 мирных жителей, 30 – получили ранения. Повреждения получили больше семидесяти жилых домов и четырнадцати объектов гражданской инфраструктуры.

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