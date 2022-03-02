Ночью ВСУ обстреляли Докучаевск: повреждены 12 домостроений

Этой ночью в Докучаевске было не тихо. Украинские военные продолжали обстреливать многострадальный город. Ночными обстрелами были повреждены, как минимум, 12 домостроений. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра города Александра Качанова.

- Ночь снова прошла неспокойно, стреляли сильно. Уже известно, как минимум о 12 повреждениях домостроений на территории города за эту ночь, – цитирует агентство слова Александра Качанова.

Мэр города уточнил, что данных о пострадавших среди мирного населения пока не поступало. Данные о последствиях обстрелов уточняются.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ВСУ 1 марта в Донецкой Народной Республике погибли 5 мирных жителей, 30 – получили ранения. Повреждения получили больше семидесяти жилых домов и четырнадцати объектов гражданской инфраструктуры.

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