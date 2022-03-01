В ДНР сообщили об уничтожении штаба оперативно-тактической группировки ВСУ «Север»

Освободительная операция продолжается. Фото: НМ ДНР

В результате совместных действий Вооруженных сил РФ и военнослужащих Донецкой и Луганской Народных Республик был уничтожен ряд украинских военных, в том числе из высшего командования ВСУ. Речь идет об оперативно-тактической группировке «Север» и командующем ей генерале Красильникове. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, также среди погибших командующий оперативно-тактической группой «Север» генерал Красильников, - заявил он.

Кроме того, по словам представителя оборонного ведомства Республики, был убит командир 53-й бригады ВСУ полковник Дмитрий Титенко, а командующий группировкой «Восток» Юрий Содоль тяжело ранен членами националистического батальона при попытке беспрепятственно проехать через один из блокпостов.

По оценке Эдуарда Басурина, теперь подразделения националистов в Донбассе остались без управления.

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