Эдуард Басурин – о последствиях украинских обстрелов ДНР с начала суток: 4 мирных жителя погибли, еще 23 - ранены

Эдуард Басурин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Четыре мирных жителя погибли в ДНР из-за обстрелов ВСУ с начала суток. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

- В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения: четверо граждан погибли, 23 получили ранения, в том числе ребенок 2012 года рождения, - рассказал Эдуард Басурин.

Также официальный представитель Народной Милиции сообщил, что за это время повреждены 73 жилых дома и 14 объектов гражданской инфраструктуры, в числе которых учебные учреждения, больницы, трансформаторные подстанции.

- Более 106 тысяч абонентов остались без электроэнергии, - заключил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики.

Напомним, что вооруженный конфликт в Донбассе обострился в середине февраля. Для сохранения жизни людей, власти ДНР массово эвакуировали жителей в Россию. Сейчас идет совместная с Россией операция по освобождению Донбасса.

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