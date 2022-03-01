ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки: Повреждены жилые дома, Дворец культуры, детский сад и школа

Вооруженные формирования Украины обстреляли Червоногвардейский район Макеевки. В результате огня повреждения получили жилые дома, Дворец культуры, детский сад и школа. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В Представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что повреждения зафиксированы по адресам: ул. Теплогорская, 27, МБОУ «ОШ № 43 г. Макеевки»; ул. Тухачевского, Дворец культуры; пер. Тановый, 12, МДОУ «Ясли-сад № 127 общеразвивающего типа г. Макеевки»; пер. Тановый; ул. Полтавская.

- Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется, - отметили в Представительстве.

Тем временем украинские боевики продолжают ожесточенные обстрелы территории ДНР. В результате украинской агрессии 1 марта 2022 года в Донецкой Народной Республике погибли четыре жителя, 23 получили ранения разной степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР: Мы еще ужаснемся масштабу злодеяний, которые совершали нацистские преступники

Денис Пушилин рассказал, что на освобожденной территории Донбасса будет вестись расследование преступлений украинских неонацистов (подробнее)