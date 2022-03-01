ВСУ обстреляли из «Градов» Первомайск и Кировск в ЛНР

Киевские силовики обстреляли Кировск и Первомайск из реактивных систем залпового огня «Град», в городах фиксируют многочисленные повреждения. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Первомайск из РСЗО БМ-21 «Град» (20 снарядов) повреждены 12 жилых домов и газопровод среднего давления диаметром 57 миллиметров, - проинформировали наблюдатели.

По городу Кировск в 15.00 также были произведены 20 выстрелов из РСЗО, пострадали жилые дома и ЛЭП.

- В результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Кировск из реактивной системы залпового огня БМ-21 (20 снарядов), повреждены два жилых дома и линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ, - заявили в СЦКК.

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