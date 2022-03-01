В ДНР сохранят рабочие места и зарплату для эвакуированных и мобилизованных жителей

В первые дни обострения тысячи жителей выехали в эвакуцию в Россию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР урегулированы вопросы трудовых отношений, находящихся в эвакуации и мобилизованных граждан. Глава ДНР Денис Пушилин подписал Указ № 41 от 28 февраля 2022 года «О некоторых вопросах регулирования трудовых и социальных отношений».

Органам власти, субъектам предпринимательской деятельности поручается на период проведения общей мобилизации и призыва граждан на военную службу по мобилизации, а также на период нахождения граждан в эвакуации на территории РФ обеспечить сохранение за работниками, призванными на службу в рядах Вооруженных сил ДНР, а также за эвакуированными работниками рабочих мест и заработной платы в пределах месячного фонда оплаты труда.

Начисление и выплата зарплаты эвакуированным работникам осуществляются по их возвращении из эвакуации на основании письменного уведомления о нахождении в эвакуации. Ответственность за достоверность информации о периоде и месте нахождения в эвакуации несут работники, предоставившие уведомление.

Указ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18 февраля 2022 года.

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