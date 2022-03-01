Энергетики, рискуя жизнью восстановили энергоснабжение шахты. Фото: mintek-dnr.ru
Сегодня, 1 марта, в Донецке энергоснабжение шахты имени Засядько было оперативно восстановлено, благодаря профессионализму и мужеству специалистов. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
- Сейчас предприятие работает в штатном режиме, говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня градообразующее угледобывающее предприятие столицы ДНР было обесточено в результате артобстрела вооруженных формирований Украины. Под землей в этот момент находились тридцать три горняка.
Шахта имени Засядько находится в Киевском районе Донецка в непосредственной близости от линии соприкосновения. Шахта нередко оказывается в эпицентре украинских обстрелов.
Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать жилые кварталы, объекты жизнеобеспечения, школы, больницы... В результате украинских ударов - многочисленные жертвы среди мирного населения.
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