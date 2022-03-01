Число погибших в результате обстрела Киевского района Донецка возросло до трех человек

ВСУ продолжают ожесточенные обстрелы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Киевском районе Донецка от огня киевских силовиков погибли двое мужчин и женщина. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- По адресу: Молодых шахтеров, 43 погибла местная жительница. По адресу: Молодых шахтеров, 45, произошло возгорание газовой трубы. По адресу: Шахтерская площадь, 2 - погибли двое местных жителей и сгорел автомобиль, - сказано в сводке оборонного ведомства Республики.

Отметим, ранее стало известно о том, что в результате обстрела ВСУ в прифронтовом Киевском районе столицы ДНР погибли двое мужчин. Также сообщалось о массированном ударе украинских войск, в результате которого несколько человек оказались под завалами разрушенных строений.

Кроме того, в ходе обстрелов Донецка были повреждены сразу несколько больниц - городская клиническая больница № 21, расположенная по проспекту Кремлевский, 12а и центральная городская больница № 14 на улице Петровского, 197.

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