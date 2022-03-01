Глава ДНР: Судя по траектории «Точки-У» с фосфорной начинкой, удар был нацелен на Россию

Пожарные ДНР обнаружили горящие обломки ракеты. Фото: МЧС ДНР

Судя по траектории «Точки-У», сбитой накануне силами ПВО ДНР, удар был нацелен на Россию. Об этом сегодня, 1 марта, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в прямом эфире общественно-политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Напомним, ракета с фосфорной начинкой была перехвачена в ночь на вторник в районе Харцызска. При падении боеприпас разделился, повредив осколками жилые дома.

- Данные тактики использования фосфорного оружия применялись и в Югославии, и в Ираке. У нас они применялись еще в 2014 году в Славянске. Поэтому здесь ничего нового нет. То, что они опять решили возобновить такие свои действия, конечно, вызывает опасения. ПВО работает, но я вам скажу, очень громко было, когда ПВО сработала и сбила данную ракету. Судя по траектории, били даже не по нашей территории, это было нацелено по территории Российской Федерации, – отметил Денис Пушилин.

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