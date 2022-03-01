Под контроль ДНР уже перешло 32 населенных пункта

Освободительная операция продолжается. Фото: НМ ДНР
Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики при активной огневой поддержке российской армии развивая наступление. На данный момент под контроль ДНР перешло 32 населенных пункта.
Под контроль Республики перешли:
Павлополь;
Пищевик;
Викторовка;
Богдановка;
Новогнатовка;
Николаевка;
Рыбинское;
Трудовское;
Васильевка;
Прохоровка;
Старогнатовка;
Свободное;
Донское;
Анадоль;
Андреевка;
Гранитное;
Гнутово;
Бугас;
Старомарьевка;
Мирное;
Каменка;
Новоселовка;
Новоселовка Вторая;
Кременевка;
Федоровка;
Заможное;
Широкино;
Талаковка;
Сартана;
Бердянское;
Приморское;
Орловское.
Освободительная операция продолжается. Силы ДНР уже подошли к Волновахе. Мариуполь блокирован.
Жители освобожденных от вооруженных формирований Украины, в числе которых и националисты, встречают военнослужащих Республик Донбасса со слезами на глазах. Признаются, что ждали освобождения все восемь лет.
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