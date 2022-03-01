Под контроль ДНР уже перешло 32 населенных пункта

Освободительная операция продолжается. Фото: НМ ДНР

Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики при активной огневой поддержке российской армии развивая наступление. На данный момент под контроль ДНР перешло 32 населенных пункта.

Под контроль Республики перешли:

Павлополь;

Пищевик;

Викторовка;

Богдановка;

Новогнатовка;

Николаевка;

Рыбинское;

Трудовское;

Васильевка;

Прохоровка;

Старогнатовка;

Свободное;

Донское;

Анадоль;

Андреевка;

Гранитное;

Гнутово;

Бугас;

Старомарьевка;

Мирное;

Каменка;

Новоселовка;

Новоселовка Вторая;

Кременевка;

Федоровка;

Заможное;

Широкино;

Талаковка;

Сартана;

Бердянское;

Приморское;

Орловское.

Освободительная операция продолжается. Силы ДНР уже подошли к Волновахе. Мариуполь блокирован.

Жители освобожденных от вооруженных формирований Украины, в числе которых и националисты, встречают военнослужащих Республик Донбасса со слезами на глазах. Признаются, что ждали освобождения все восемь лет.

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