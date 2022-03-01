Донецк и Ясиноватая под обстрелами ВСУ: Повреждены две больницы, 11 жилых домов, здание администрации и учебное заведение

ВСУ ведут обстрел жилых кварталов. Фото: телеграм-канал/Алексей Кулемзин,

Донецк и Ясиноватая попали под массированный обстрел ВСУ, фиксируются множественные повреждения. Об этом сообщили в мэриях двух городов. Так, в Ясиноватой пострадали жилые дома, строительный техникум и здание администрации. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

- В результате обстрела Ясиноватой повреждения получили: один многоквартирный дом, десять частных домов, строительный техникум, администрация города, - проинформировал он.

Тем временем в Донецке были повреждены сразу несколько больниц - городская клиническая больница № 21, расположенная по проспекту Кремлевский, 12а и и центральная городская больница № 14 на улице Петровского, 197.

Помимо этого, вследствие обстрелов ВСУ была задета теплотрасса, отключены 36 котельных.

Информация о жертвах и пострадавших вследствие ударов ВСУ в данный момент уточняется.

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