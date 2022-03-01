Армия ДНР завершает окружение Мариуполя. Фото: УНМ ДНР

Сегодня, 1 марта, Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире программы «Соловьев Live» как идет освобождение оккупированной ВСУ территории. А также обратился к жителям Мариуполя, Волновахи и других освобождаемых городов.

- Мариуполь – это сейчас тот город, который сконцентрировал огромное количество отступающих: и нацистов, и регулярную армию, – сказал Денис Пушилин.

Он пояснил, что украинские националисты в Мариуполе прикрываются как живым щитом гражданским населением, практически никого не выпускают. Поэтому стоит задача как можно быстрее освободить город и не нанести вреда мирным жителям. Кроме того, сегодня пришло сообщение о том, что в Волновахе расстреляли в спины гражданских, которые с белыми флагами пытались выйти к военнослужащим ДНР.

Глава ДНР обратился к жителям Мариуполя, Волновахи и других городов с призывом соблюдать меры осторожности во время ведения боевых действий и не перемещаться по городу, так как поступает много информации об убийствах мирных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР: Мы еще ужаснемся масштабу злодеяний, которые совершали нацистские преступники

Денис Пушилин рассказал, что на освобожденной территории Донбасса будет вестись расследование преступлений украинских неонацистов (подробнее)