Снаряд попал в кровлю. Фото: предоставлено местными жителями

В результате обстрела Донецка со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе зафиксировано прямое попадание снаряда в кровлю больницы №21.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях уточняются.

В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы прямые попадания в магазин в больницу №14.

Напомним, что в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных формирований Украины в Киевском районе ранена 9-летняя девочка. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Пострадавшая госпитализирована в Республиканский травматологический центр с диагнозом раны мягких тканей правого локтевого сустава, - рассказал мэр.

Украинские вооруженные формирования продолжают ожесточенные обстрелы жилых кварталов Республики.

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