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Политика1 марта 2022 12:26

Жительница Донецкого Ольга Кобзарь: Украинские боевики стараются не оставить камня на камне от нашего поселка

Обстрелы ВСУ женщина назвала «кромешным адом»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики стараются не оставить камня на камне от нашего поселка. Фото: ЛИЦ

Украинские боевики стараются не оставить камня на камне от нашего поселка. Фото: ЛИЦ

Украинские боевики постоянными обстрелами пытаются стереть кировский Донецкий с лица земли. Об этом сообщила завсектором по обеспечению жизнедеятельности населенного пункта Ольга Кобзарь.

- Складывается такое впечатление, что поселок хотят стереть с лица земли, потому что вот эти дни, которые мы с 25 февраля проживаем – это кромешный ад!.. Вчера под утро как-то так все притихло, что люди хотя бы по два-три часа выспались. Разрушений столько…мы не успеваем их фиксировать, - рассказала местная жительница. В Донецком в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ разрушены десятки жилых жомов.

- Я не знаю, как жители могут это выдерживать, это страшно. Мы в ужасном стрессе, - подчеркнула Кобзарь.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по поселку украинские военные бьют из орудий 122-го калибра. Обстрел продолжается.

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