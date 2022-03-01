Обстрел Донецка 1 марта 2022: В Петровском районе зафиксированы прямые попадания в магазин и больницу

Разрешенный магазин. Фото: Соцсети

В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы прямые попадания в магазин в больницу №14. Об этом сообщают жители района.

Данные о разрушениях и жертвах уточняются.

Напомним, что в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных формирований Украины в Киевском районе ранена 9-летняя девочка. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Пострадавшая госпитализирована в Республиканский травматологический центр с диагнозом раны мягких тканей правого локтевого сустава, - рассказал мэр.

Украинские вооруженные формирования продолжают ожесточенные обстрелы жилых кварталов Республики.

Тем временем ВФУ активно применяют системы залпового огня "Град" в Луганской Народной Республике. В городе Кировск огнем РСЗО разрушено десять домов.

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