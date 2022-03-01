В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке в Киевском, Ленинском, Куйбышевском, Петровском и Кировском районах подача холодной воды сокращена в среднем на 45 процентов. Об этом сообщает Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

- Восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции не проводятся из-за угрозы жизни и здоровью сотрудников ремонтных бригад. Водоснабжение Донецка переведено на Верхне-Кальмиусскую фильтровальную станцию, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

В свою очередь заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Дубовка сообщил, что сотрудникам коммунальных предприятий удалось восстановить водоснабжение части жителей Докучаевска, а также ликвидировать ряд повреждений на водоводах Горловки. Тем не менее, ситуация с водоснабжением остается тяжелая.

Власти напоминают, что у жителей должен быть запас воды на несколько дней.

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