Обстрел Донецка 1 марта 2022: Ранена 9-летняя девочка

В результате обстрела Донецка со стороны вооруженных формирований Украины в Киевском районе ранена 9-летняя девочка. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В Киевском районе по ул. Молодых Шахтеров, 41а ранение получила Анастасия Мацкова 9-ти лет, - сообщил он.

Кулемзин рассказал, что пострадавшая госпитализирована в Республиканский травматологический центр с диагнозом раны мягких тканей правого локтевого сустава.

- Украинские каратели не прекращают обстреливать Донецк, в результате чего продолжают страдать мирные люди, - сказал Алексей Кулемзин.

Украинские вооруженные формирования продолжают ожесточенные обстрелы жилых кварталов Республики.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка, в районе Шахтерской площади, погибли два мирных жителя.

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