В районе Шахтерской площади в Донецке погибли двое жителей

Под обстрелом Киевский район. Фото: Соцсети

Украинские каратели продолжают обстреливать Киевский район Донецка из систем залпового огня. В Результате обстрела погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил мэр столицы Алексей Кулемзин.

- Два человека погибли в районе Шахтерской площади, - написал градоначальник в своем телеграм-канале и обратился к жителям. - Просьба к жителям отойти от окон! Если есть возможность, переместитесь в укрытие. Обязательно держите при себе документы и средства связи! Берегите себя и будьте бдительны!

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевском районе в результате обстрела под завалами дома находятся люди. По обновленной подтвержденной информации, пострадавших уже достали из-под завалов. Работниками районной администрации приняты необходимые меры по расселению пострадавших. Об этом сообщил Алексей Кулемзин.

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