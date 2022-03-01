Денис Пушилин: Идет война добра со злом

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в настоящее время идет не просто спецоперация по оказанию помощи Республикам Донбасса.

- Идет война Добра со злом, - заявил Денис Владимирович. - Украина освобождается от нацистской идеологии, от милитаризации, от преступного киевского режима. Восстанавливается справедливость.

В этот час, когда решаются судьбы миллионов, по словам Пушилина, очень важно, на какой ты стороне.

- Очень важно поддержать защитников, которые рискуют своей жизнью ради мирного справедливого будущего, - говорит руководитель Республики. -Самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, – нанести на свой автомобиль знак Z. Уже многие это сделали. Поддержка должна быть всеобщей. В таком единстве – сила русского духа и залог нашей Победы!

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