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Политика1 марта 2022 12:47

В ДНР обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий и восстановления их жилья

Сегодня прошло первое заседание межведомственного оперативного штаба
Ирина ДМИТРИЕВА
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В ДНР обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий и восстановления их жилья

В ДНР обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий и восстановления их жилья

Фото: Нигина БЕРОЕВА

В Донецкой Народной Республике начал работу специальный оперативный штаб, призванный координировать действия ведомств по налаживанию жизни и помощи населению на освобожденных территориях. Возглавил его глава МЧС Республики Алексей Кострубицкий, который провел сегодня первое заседание. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства ДНР.

Там заявили, что одним из главных вопросов стало восстановление разрушенной инфраструктуры освобожденных городов, поселков и сел Донбасса, в том числе жилых домов и социальных учреждений.

- Также представителями профильных ведомств обсуждались вопросы обеспечения населения гуманитарной помощью, продовольственными наборами, медикаментами и другими жизненно необходимыми ресурсами, - заявили в МЧС.

Напомним, в ДНР для работы в освобожденных городах и селах был создан межведомственный оперативный штаб. Глава Республики Денис Пушилин подписал соответствующий указ № 40 от 28 февраля 2022 года, который был опубликован сегодня, 1 марта.

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