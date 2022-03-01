ВСУ обстреляли Донецк: Под завалами находятся люди

Обстрелы Донецка продолжаются

Украинские военные продолжают массированные обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик. Киевские боевики стреляют по мирным кварталам. Разрывы слышны в районах Донецка, Горловки и других городов.

- В результате обстрела Киевского района по ул. Рубцовская, 43 разрушен дом, под завалами находятся люди, - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Также градоначальник сообщил, что в Куйбышевском районе под снаряды украинских карателей попал жилой дом по ул. Спартака, 45, произошло возгорание.

Спецслужбы выехали на места обстрелов. Детали и данные о пострадавших – уточняются.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные формирования ведут массированный обстрел по Киевскому и Куйбышевскому районам. Подверглась обстрелу школа № 71. Прямое попадание в жилой дом № 41а по ул. Молодых шахтеров. Под украинскими снарядами поселки «Октябрьский рудник» и «Северный».

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