В Горловке снаряд ВСУ повредил электрокабель на шахте, под землей остаются двое горняков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинская армия продолжает хаотично обстреливать инфраструктуру и стратегически важные объекты Донбасса. Сегодня под ее прицельный огонь попали промышленные предприятия ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что самое тяжелое положение сложилось сейчас в Горловке - там снарядами ВСУ был перебит электрокабель, питающий шахту «2-бис», в то время как под землей работали люди.

- В настоящее время два горняка находятся под землей и не могут подняться на поверхность. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, - заявили в штабе.

Тем временем в Донецке украинский боеприпас попал в подстанцию, расположенную на территории шахты «Лидиевка». В результате вспыхнул огонь.

Напомним, Горловка подвергается обстрелам противника с 06.15 утра. По сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в городе ранены 15 мирных жителей. Как утверждает мэр, количество пострадавших больше - 19 человек. Погибших нет, говорит Иван Приходько.

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