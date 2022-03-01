В освобожденную Станицу Луганскую прибыла министр труда и соцполитики Республики

Военнослужащие Республики освободили Станицу Луганскую без единого выстрела. Фото: НМ ЛНР

В освобожденную от вооруженных формирований Украины прибыла министр труда и социальной политики со специалистами профильных ведомств Луганской Народной Республики Светлана Малахова.

- На повестке дня - решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности в населенном пункте, предоставлением жителям социальных гарантий. Прорабатываются вопросы выплаты социальных пособий, зарплат и пенсий, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Республика взяла на себя ответственность за выплату социальных пособий, зарплат и пенсий жителям поселка городского типа Станица Луганская.

- Все социальные гарантии, заработные платы, пенсионное обеспечение, безусловно, вот с момента, как мы к вам зашли, мы берем на себя. Вопрос выплат требует проработки, но власти ЛНР постараются решить его в кратчайшие сроки, - сказал руководитель Республики.

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