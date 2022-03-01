Поселок Донецкий в ЛНР подвергся артиллерийскому удару ВСУ, разрушены десять домов

Украинские боевики продолжают обстрелы

В поселке городского типа Донецкий в ЛНР после обстрела ВСУ были зафиксированы многочисленные повреждения жилого сектора. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там отметили, что 28 февраля поселок попал под огонь украинских артиллерийских орудий, из которых по населенному пункту были произведены 10 выстрелов.

- По уточненной информации, вчера в результате обстрела населенного пункта Донецкий из артиллерийского орудия калибра 122 миллиметра (10 снарядов) была разрушена одна хозпостройка, повреждено пять многоэтажных и пять одноэтажных домостроений, - проинформировали в СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром подразделения украинской армии обстреляли из установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 152-миллиметровых арторудий и 120-миллиметровых минометов село Логвиново в ЛНР. - Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы два обстрела, - заявили наблюдатели.

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