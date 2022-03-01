Украинские националисты захватили около двадцати автомобилей миссии ОБСЕ в Краматорске

- Судьба сотрудников миссии остаётся неизвестной. Указанные транспортные средства с маркировкой СММ ОБСЕ, несомненно, будут использованы для проведения провокаций в отношении сотрудников ОБСЕ с последующим обвинением Народной милиции ДНР, — рассказал Эдуард Басурин. Тем временем, по сообщению в Штабе территориальной обороны ДНР, представители международной наблюдательной миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой Народной Республики. Все 43 автомобиля с пассажирами и грузами ОБСЕ направились в Россию через Успенку. Аналогичные действия международной миссии происходят и в ЛНР.

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