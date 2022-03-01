Правоохранителям ЛНР поручили обеспечить соблюдение порядка на освобожденных территориях

Министр внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет поручил сотрудникам своего ведомства обеспечить соблюдение порядка на освобожденных территориях Луганщины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ЛНР.

- Министром внутренних дел ЛНР Игорем Александровичем Корнетом подписан приказ об организации служебной деятельности органов внутренних дел на освобожденных территориях Республики, - рассказали там.

Уточняется, что согласно документу, руководители городских, районных управлений и отделов полиции, а также самостоятельных структурных подразделений МВД должны организовать непрерывное несение службы на вверенных им территориях, обеспечив сохранность имущества граждан, материально-технических средств и служебной документации предприятий и организаций.

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