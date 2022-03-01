Донецк
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 марта 2022 9:42

Правоохранителям ЛНР поручили обеспечить соблюдение порядка на освобожденных территориях

Руководители городских, районных управлений и отделов МВД должны организовать непрерывную службу во вверенных им населенных пунктах
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Министр внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет поручил сотрудникам своего ведомства обеспечить соблюдение порядка на освобожденных территориях Луганщины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ЛНР.

- Министром внутренних дел ЛНР Игорем Александровичем Корнетом подписан приказ об организации служебной деятельности органов внутренних дел на освобожденных территориях Республики, - рассказали там.

Уточняется, что согласно документу, руководители городских, районных управлений и отделов полиции, а также самостоятельных структурных подразделений МВД должны организовать непрерывное несение службы на вверенных им территориях, обеспечив сохранность имущества граждан, материально-технических средств и служебной документации предприятий и организаций.

Читайте также

Жители Донбасса встречают освободителей со слезами на глазах

А украинские военные, оставляя позиции, открывают хаотичный огонь по мирным жителям (подробнее)