ВСУ бросают вооружение. Фото: НМ ДНР

Украинские вооруженные формирования Украины панически отступают со своих позиций, бросая все, даже дорогостоящее и натовское вооружение. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Обескураженные отважном и стремительным наступлением союзным сил НМ ДНР и ВС РФ, украинские каратели начали паническое отступление, - говорят в оборонном ведомстве Республики. – Страх за собственные жизни сковал сердца украинских военнослужащих и заставил из спешно бежать со своих позиций.

В Народной милиции отметили, что брошенное украинскими солдатами дорогостоящее вооружение уже скоро будет использовано Народной милицией Донецкой Народной Республики.

- Среди трофеев массово встречаются образцы натовского вооружения, - сказали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Тем вренем освобождение ранее подконтрольных ВСУ территорий Республик продолжается.

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