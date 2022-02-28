«Не отдавайте преступных приказов»: МВД ДНР обращается к руководителям подразделений полиции на временно оккупированных Украиной территориях Республики

В МВД ДНР выступили с обращением

Руководство Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики призывает руководителей Главного управления Национальной полиции в Донецкой области не отдавать подчиненному личному составу преступных приказов и приложить максимум усилий для сохранения порядка на территории обслуживания. Об этом сообщает Центр общественных связей МВД.

- Начальник полиции Донецкой области Руслан Осипенко, его заместитель Артем Кисько и другие руководители в данный момент дезориентированы. Они покинули Мариуполь и ожидают эвакуацию. МВД ДНР настоятельно рекомендует всем полицейским чиновникам категорически воздержаться от действий по дестабилизации работы органов правопорядка. Помните о том, что за ваши преступные приказы придется нести ответственность, - сообщает МВД ДНР. - Заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Артем Кисько ранее уже демонстрировал свое отношение к подчиненным, покинув Донецк в 2014 году. Все те, кто поверил его обещаниям и последовал за ним, в дальнейшем неоднократно об этом пожалели. Все слова экс-руководства милиции Донецка оказались ложью и их подчиненные в этом убедились лично. Не повторяйте их ошибок.

Задача сотрудников полиции, находящихся в данный момент на временно оккупированной украинскими властями территории ДНР – сохранить материальную базу, вооружение, базы данных и автотранспорт, чтобы незамедлительно после освобождения в полной мере приступить к выполнению обязанностей по обеспечению правопорядка, защите прав граждан и пресечению преступных проявлений. Не поддавайтесь на лживые провокации своих ненадежных руководителей!

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