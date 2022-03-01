Войска ДНР на 1 марта освободили 29 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВСУ

По состоянию на 1 марта 2022 г. освобождены 29 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ, - говорится в сообщении Штаба.

Освобожденные поселки и села: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана.

Отмечается, что завершается блокирование Мариуполя и Волновахи.

Тем временем, в ДНР для работы в освобожденных городах и селах создается межведомственный оперативный штаб. Глава ДНР Денис Пушилин подписал соответствующий указ № 40 от 28 февраля 2022 года.

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