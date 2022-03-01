В ДНР для работы в освобожденных городах и селах создается межведомственный оперативный штаб

В документе говорится, что межведомственный оперативный штаб призван координировать действия ведомств по налаживанию жизни и помощи населению на освобождённых от украинского режима территориях ДНР.

Руководство штабом осуществляется представителем Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Напомним, что войска Донецкой Народной Республики освободили еще пять населенных пунктов в направлении Мариуполя. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- За прошедшие сутки подразделения Народной милиции ДНР освободили еще ряд населенных пунктов на мариупольском направлении, ранее находившихся под контролем подразделений ВСУ: Широкино, Бердянское, Лебединское, Ломакино, Талаковка и Водяное, - заявил представитель оборонного ведомства. Эдуард Басурин уточнил, что сейчас армия ДНР завершает блокировку следующих населенных пунктов - Сопино, Пионерское, Сартана, Мариуполь и Волноваха.

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