В Народной милиции ДНР объявили об открытии двух гуманитарных коридоров для эвакуации жителей из Мариуполя

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила об открытии двух гуманитарных коридоров для эвакуации жителей из Мариуполя.

- Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с УНМ ДНР организуются два гуманитарных коридора. Мариуполь можно покинуть до 2 марта по одному из двух удобных для вас маршрутов, - говорится в сообщении НМ ДНР. - Безопасность передвижения гарантируем на участках автотрассы Е58, по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию Российской Федерации:

- в западном направлении: Мариуполь - Мангуш. - в восточном направлении: Мариуполь - Безыменное.

Также сообщается, что Российская Федерация готова к приему и размещению граждан города Мариуполь.

В Народной милиции отметили, что жителям ничего не угрожает, но в складывающейся обстановке когда под руководством специальных служб Украины подразделениями ВСУ и НГУ готовятся теракты и провокации с целью дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации в глазах мировой общественности, многие опасаются за свою жизнь.

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