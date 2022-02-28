Военнослужащие НМ ЛНР полностью освободили Счастье: опубликованы первые кадры из освобожденного города

Освободительная операция продолжается. Фото: НМ ЛНР

Город Счастье полностью освобожден военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, опубликовав первые кадры из освобожденного населенного пункта.

Тем временем освободительная операция продолжается.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, на утро 28 февраля, войска Луганской Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем. Войска Донецкой Народной Республики продвинулись еще на 19 километров, взят под контроль Новый Айдар, блокирована Волноваха.

Народные милиции Республик Донбасса призывают военнослужащих вооруженных формирований Украины последовать примеру сослуживцев - сложить оружие и сдаться. Им гарантируется, что после окончания боевых действий, отпустят домой. Сложившие оружие украинские солдаты обеспечиваются питанием и при необходимости медицинской помощью.

Первые кадры из освобожденного Счастья. Фото: НМ ЛНР

Первые кадры из освобожденного Счастья. Фото: НМ ЛНР

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