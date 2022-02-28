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Политика28 февраля 2022 8:35

Глава ЛНР заявил о поставках гумпомощи на освобожденные от ВСУ территории

Туда поставляются предметы первой необходимости
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Глава Луганской Народной Республики в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что сейчас организовывается работа по оказанию гуманитарной помощи жителям освобожденных от вооруженных сил Украины территорий.

- То есть мы организовываем поставки предметов первой необходимости на эти территории, чтобы люди не чувствовали себя брошенными, чтобы они как можно меньше ощущали те последствия войны, боевых действий, - отметил Леонид Иванович.

Руководитель государства подчеркнул, что в Республике остается стабильная ситуация, работают все системы жизнеобеспечения.

- Все системы жизнеобеспечения в Республике работают стабильно: свет, газ, вода, все в полном объеме подается, аптеки, продукты питания, все организовано, есть подвоз. Жители Республики не испытывают ни в чем трудности, - заявил Глава Республики.

Ранее сообщалось, что власти ЛНР поставят освобожденный поселок Станица Луганская топливо для работы экстренных служб, также была организована доставка в поселок муки, хлеба.

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